Supercoppa Italiana, Milan-Inter 0-3: i nerazzurri alzano il trofeo grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Martinez

L'Inter strapazza per 0-3 il Milan e vince la Supercoppa Italiana. Il match, andato in scena a Riyadh, è stato dominato dai nerazzurri, che hanno chiuso la pratica già dopo 21 minuti grazie alle reti di Dimarco e Dzeko. I rossoneri hanno provato a farsi vedere con Leao, ma gli uomini di Inzaghi non hanno corso grossi pericoli e hanno messo a segno lo 0-3 con Lautaro al minuto 77. Da segnalare inoltre la traversa colpita da Rebic al 91'. L'Inter vince il derby e si assicura la settima Supercoppa Italiana della sua storia, la seconda consecutiva.