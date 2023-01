Roma-Genoa, Mourinho invita Panucci a Trigoria durante l'intervista post partita: "È casa tua"

José Mourinho ha invitato Cristian Panucci a Trigoria. Lo ha fatto prima di rispondere alle domande di Francesca Benvenuti, giornalista di Mediaset, scusandosi con l'ex difensore della Roma per la scelta di non indossare l'auricolare e non poter così ascoltare le sue curiosità. "Vieni a Trigoria quando vuoi, è casa tua", ha detto lo Special One a Panucci, che ha risposto sorridendo nello studio post partita di Roma-Genoa.