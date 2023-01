Roma-Cremonese: al via la vendita libera

Scatta oggi la vendita libera per assicurarsi un biglietto per assistere alla sfida contro la Cremonese, valida per i quarti di finale di Coppa Italia e in scena il 1° febbraio allo Stadio Olimpico con orario ancora da stabilire. Fino a ieri la vendita dei tagliandi era riservata prima ai titolari di abbonamento di Serie A, poi agli abbonati coppe, e si era raggiunta quota 27mila biglietti venduti.

In caso di passaggio del turno, la Roma affronterà la vincente di Fiorentina-Torino in semifinale.