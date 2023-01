Il Giudice sportivo, Alessandro Zampone, ha comunicato le sue decisioni dopo la seconda tornata di partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un turno di squalifica per Leonardo Sernicola della Cremonese, espulso contro il Napoli. Il laterale, dunque, salterà la sfida dei quarti contro la Roma in programma il 1° febbraio allo Stadio Olimpico.

(legaseriea.it)

