Cremonese: lavoro personalizzato per Lochoshvili, Quagliata e Buonaiuto

In vista della sfida di Coppa Italia contro la Roma, valida per i quarti di finale e in scena mercoledì sera all'Olimpico, la Cremonese si è allenata nella mattinata odierna presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”: dopo l’attivazione muscolare in palestra, i grigiorossi sul campo numero 1 hanno svolto esercitazioni sul possesso palla, partite a tema e partita su campo di dimensioni ridotte. Attività personalizzata per Lochoshvili, Quagliata e Buonaiuto. Domani allenamento dalle ore 11.

(uscremonese.it)

