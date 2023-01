Cremonese, Giacchetta: "La Roma di Mourinho è una squadra killer"

RADIO ROMANISTA - Simone Giacchetta, il direttore sportivo della Cremonese, prossimo avversario della Roma in Coppa Italia (domani sera, Stadio Olimpico, ore 21:00), ha rilasciato un'intervista alla radio. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul match di domani:

“Noi siamo già venuti all’Olimpico per giocare contro la Roma in campionato e abbiamo fatto una partita discreta pur perdendo 1-0. Pur essendo in fondo alla classifica abbiamo eliminato la prima della classe e ci presentiamo con orgoglio e soddisfazione e ci godiamo questa serata che abbiamo meritato e conquistato a Napoli. Daremo il meglio di noi per rendere il più gradevole possibile questa partita, sapendo che il pronostico è tutto a favore della Roma”.

Su Felix, arrivato dalla Roma:

“È un 2003 e dobbiamo partire da questa considerazione. Ha potenzialità e c’è stato un grande rumore attorno a lui. Bisogna saperlo attendere e dargli tempo per crescere, perché un conto è fare le presenze nella Roma negli ultimi minuti e un altro è fare il titolare nella nostra squadra, ma sta crescendo dall’inizio della stagione, sta migliorando. Quindi non si può dire che il tabellino dei marcatori e le presenze siano soddisfacenti ma questo non è un problema, la crescita c’è e siamo soddisfatti di Felix”.

Sulla Roma:

“La Roma di Mourinho è molto killer, magari non ti affascina col gioco ma ti sa colpire nel momento opportuno perché ha una difesa abbastanza solida e davanti ha tanta qualità con Abraham e Dybala, la duttilità di El Shaarawy e il livello è veramente alto, per cui basta che uno di loro arrivi davanti alla porta. La Roma ha un potenziale di altissimo livello”.

Ha parlato anche della questione Zaniolo:

“Mi auguro che Zaniolo rimanga un protagonista del nostro campionato e che lo faccia attraverso le sue giocate perché ha grandissimi mezzi fisici e colpi di un giocatore di altissimo livello. Me lo auguro anche per la Nazionale, ha bisogno di qualità e giocatori che dimostrino attaccamento”.