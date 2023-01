Coppa Italia: Roma-Cremonese si giocherà alle 21

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Cremonese si disputerà mercoledì 1 febbraio alle 21 allo Stadio Olimpico. A svelarlo è il club giallorosso nella nota che svela i prezzi dei biglietti, a partire da 20 euro e 10 euro in promozione per gli Under 16. Il match sarà trasmesso anche in diretta televisiva su Canale 5.