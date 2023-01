Coppa Italia, Roma-Cremonese: cancelli dell'Olimpico aperti dalle ore 18.30

Domani la Roma tornerà allo Stadio Olimpico per disputare il quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma alle ore 21. La società giallorossa ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni utili ai tifosi che si recheranno nell'impianto per vedere la partita, a partire dall'orario di apertura dei cancelli dello stadio, individuato nelle ore 18:30.

Questa la nota integrale:

Non si giocava un quarto di finale di Coppa Italia all'Olimpico dal 2017, dal Roma-Cesena divenuto storico per l'ultimo gol della carriera di Totti.

Stavolta la storia è diversa, è Roma-Cremonese. Per questo appuntamento lo stadio è ad un passo dal sold out.

Ad ogni modo, sarà possibile acquistare i biglietti fino al fischio d'inizio della partita presso il botteghino aperto in Viale delle Olimpiadi.

Il match è in programma alle 21, mercoledì 1 febbraio. Servirà il sostegno dei tanti romanisti sulle tribune per spingere la squadra verso la semifinale della competizione.

Tre giorni dopo, sempre all'Olimpico andrà in scena Roma-Empoli, ventunesima di Serie A. Se non vuoi perderti questa sfida, c'è ancora posto.

Andiamo a saperne di più su come vivere il match allo stadio, ricordandovi – se non lo avete già fatto – di registrarvi all’account MYASR per usufruire al meglio dei servizi digitali dell’AS Roma.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle ore 18:30. Solita raccomandazione: il consiglio è quello di arrivare in congruo anticipo, almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi dubbio, inoltre dalle 9 fino alle 21 (orario del calcio d'inizio) resterà attivo il Matchday call-center allo 06.89386000.

L'orario di apertura per l'AS Roma Store in viale delle Olimpiadi e per quello nella Toyota Fan Zone è per le 17.30, dove troverete diversi articoli imperdibili della collezione ufficiale giallorossa.

Toyota Fan Zone

Dopo l'esordio nella partita Roma-Fiorentina, anche per questa gara sarà allestita la Toyota Fan Zone.

Nella zona dedicata ai tifosi troverete diverse attività per trascorrere in serenità le ore precedenti al calcio d'inizio, in più – per chi non l'avesse ancora ritirato – continuerà la consegna dei welcome pack per gli abbonati.

C'è ancora posto nel "Club 1927"

C’è ancora posto per provare la VIP Experience all’interno della nuova area "Club 1927".

Acquistando il biglietto avrai accesso alla "Club 1927" per vivere uno straordinario prepartita prima di prendere posto in Tribuna Monte Mario e goderti lo spettacolo del turno di Coppa Italia, sostenendo i colori giallorossi.

Parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti.

Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in Viale Alberto Blanc.

Per accedervi sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le radio per i non vedenti

Per ogni gara interna, la Società mette a disposizione dei non vedenti delle nuove radio, che devono essere prenotate dai tifosi romanisti. I dispositivi potranno essere ritirati il giorno stesso del match al desk accoglienza, posizionato all'ingresso della Tribuna Tevere.

Per prenotare le radio, sarà sufficiente chiamare il Contact Center AS Roma al numero 06.89386000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

L'iniziativa rientra nel progetto "Superiamo gli ostacoli", che punta a supportare i romanisti con disabilità nella loro esperienza allo Stadio.

Oltre a mettere a disposizione dei dispositivi per i non vedenti, l'AS Roma offre infatti un servizio di accompagnamento da e per lo Stadio Olimpico in occasione di tutti gli impegni casalinghi, grazie al supporto di Protezione Civile Arvalia.

