Coppa Italia, Roma-Cremonese a un passo dal sold out: poco più di mille biglietti rimanenti

La Roma è vicina al sold out anche contro la Cremonese, nel match di Coppa Italia che si disputerà domani alle ore 21. Poco più di mille biglietti, infatti, sono ancora disponibili per chi volesse recarsi allo Stadio Olimpico. I giallorossi sperano dunque di far registrare l'ennesimo tutto esaurito, il primo, però, in questa competizione, poiché nella sfida contro il Genoa qualche seggiolino dell'impianto era rimasto vuoto.