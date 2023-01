Coppa Italia, Milan-Torino 0-1 (d.t.s): decide Adopo al 114'. Granata ai quarti contro la vincente di Fiorentina-Sampdoria

Ecco la prima sorpresa in Coppa Italia. Il Milan cade clamorosamente in casa 0-1 contro il Torino, rimasti in dieci dal minuto 70 a causa dell'espulsione di Djidji. I rossoneri hanno assediato la porta di Milinkovic-Savic, ma il portiere ha offerto un'ottima prestazione respingendo tutti gli attacchi degli avversari. I tempi regolamentari sono terminati sullo 0-0 e l'equilibrio è stato spezzato al minuto 114 grazie alla rete di Adopo su assist di Bayeye. I granata superano gli ottavi di finale e volano ai quarti, dove affronteranno la vincente di Fiorentina-Sampdoria.