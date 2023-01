Coppa Italia, Juventus-Monza 2-1: Kean e Chiesa spediscono i bianconeri ai quarti contro la Lazio

Con la vittoria della Juventus contro il Monza per 2-1 si chiudono le gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia, fornendoci un quadro completo dei quarti. I bianconeri sono passati in vantaggio con Kean al minuto 8, ma Valoti ha pareggiato i conti al 24'. Il match è rimasto in equilibrio fino al 78', quando una grande giocata di Chiesa (tornato al gol dopo più di un anno) ha buttato giù il muro eretto dalla squadra lombarda. Con questo successo gli uomini di Allegri accedono al turno successivo, dove affronteranno la Lazio.