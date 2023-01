A decidere la gara di Coppa Italia valevole per i Quarti di finale tra Inter e Atalanta è stato Matteo Darmian. L'esterno nerazzurro ha segnato il gol che ha aperto e chiuso le marcature con un sinistro a incrociare: nulla da fare per Musso. Ora la squadra di Inzaghi attenderà la vincente fra Juventus e Lazio per scoprire chi affronterà in semifinale.