Coppa Italia, battuto il Bologna 1-0: Lazio ai quarti

Allo Stadio Olimpico la Lazio supera il turno in Coppa Italia e accede ai quarti di finale della competizione. La squadra di Sarri si impone per 1-0 sul Bologna di Thiago Motta negli ottavi grazie alla rete di Felipe Anderson al 33° minuto del primo tempo. Con questo successo la Lazio si qualifica ai quarti di finale, dove sfiderà la vincente di Juventus-Monza, ultima gara degli ottavi in programma questa sera.