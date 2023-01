Coppa Italia: Afena-Gyan porta la Cremonese ai quarti contro la Roma. Battuto il Napoli ai rigori

Sarà la Cremonese l'avversaria della Roma ai quarti di finale di Coppa Italia, in programma il 1° febbraio allo Stadio Olimpico. La squadra di Davide Ballardini ha battuto ai calci di rigore il Napoli di Luciano Spalletti, dopo aver pareggiato 2-2 al termine dei 90 minuti e dei successivi tempi supplementari. Sono i lombardi ad andare in vantaggio al 18' con Charles Pickel, ma i partenopei ribaltano la partita in tre minuti, tra il 33' e il 36', prima con la rete di Juan Jesus, poi con quella di Giovanni Simeone, pareggiato all'87' da Felix Afena-Gyan. Ed è stato proprio l'ex giallorosso a segnare il rigore decisivo dopo l'errore di Stanislav Lobotka. La vincente di Roma-Cremonese affronterà quella di Fiorentina-Torino nella semifinale della competizione.