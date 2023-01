Coppa Italia, 5-2 allo Spezia: Atalanta ai quarti contro l'Inter

L'Atalanta supera 5-2 lo Spezia, prossimo avversario della Roma in campionato, negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica ai quarti della competizione. Al Gewiss Stadium la sfida si apre con la doppietta siglata in 2' da Lookman, prima della rete di Ekdal ad accorciare le distanze e del nuovo vantaggio firmato da Hateboer. Il primo tempo si chiude con il gol di Verde e sul punteggio di 3-2 per la squadra di Gasperini. Nella ripresa l'Atalanta dilaga con Hojlund e l'autogol di Ampadu per il 5-2 finale.

Con questo successo l'Atalanta accede ai quarti di finale, dove sfiderà l'Inter.