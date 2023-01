Bologna, Thiago Motta: "Coppa Italia? Mourinho ha sempre ragione. La formula inglese attrae di più"

Ieri, in conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato anche del format della Coppa Italia alla vigilia della sfida contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale della competizione e in scena oggi alle 18.00 all'Olimpico. Il tecnico rossoblù ha commentato le parole di José Mourinho nel post di Roma-Genoa: "Mou per me ha sempre ragione…Certamente la formula inglese attrae di più il pubblico, gli stadi sono più pieni ma qui mi fermo perché la mia opinione non cambia niente".