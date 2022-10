Coppa Italia, Udinese-Monza 2-3: pirotecnico successo dei brianzoli. Agli ottavi sfida contro la Juventus

Il match tra Udinese e Monza, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si è concluso con un rocambolesco 2-3 per i brianzoli. La squadra allenata da Palladino è passata in vantaggio al 45' grazie alla rete di Valoti, ma al 49' Perez ha pareggiato i conti. La serata magica del difensore argentino, però, non è finita, infatti al 68' ha trovato addirittura la doppietta personale, portando i friulani sul 2-1. La gioia del vantaggio è durata poco e dopo appena 4 minuti il Monza ha ribaltato la partita con i gol di Molina e Petagna. Con questo successo, la società lombarda ha ottenuto il passaggio agli ottavi di finale, dove affronterà la Juventus.