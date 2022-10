La Lega Serie A ha reso note date e orari delle sfide valide per gli ottavi di Coppa Italia. Tra le squadre partecipanti vi è anche la Roma, che affronterà il Genoa: la gara si disputerà il 12 gennaio 2023 alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Qualora i giallorossi riuscissero a passare il turno, accederebbero ai quarti di finale, dove incontreranno la vincente tra Napoli e Cremonese. In quel caso, la partita si giocherà in data 1 febbraio 2023. L'orario è ancora da stabilire.

(legaseriea.it)

VAI AL PROGRAMMA COMPLETO