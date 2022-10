Coppa Italia, Parma-Bari 1-0: gli emiliani affronteranno l'Inter agli ottavi

Continuano a disputarsi i match validi per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra Parma e Bari ed è terminata con il punteggio di 1-0 grazie alla rete realizzata da Adrian Benedyczak realizzata al minuto 29. Con questo successo i Crociati hanno strappato il pass per gli ottavi, dove affronteranno l'Inter di Inzaghi.