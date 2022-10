Coppa Italia, Cremonese agli ottavi contro il Napoli: battuto il Modena 4-2 ai supplementari

Allo Stadio Zini, nei sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese supera 4-2 il Modena ai tempi supplementari e si qualifica agli ottavi di finale della competizione, dove affronterà il Napoli di Spalletti. La squadra di Alvini sblocca il risultato al 77' con Okereke e raddoppia all'84' con l'ex romanista Felix, ma il Modena, in inferiorità numerica dal 22' per l'espulsione di Magnino, recupera con la doppietta di Diaw nel finale di gara. La sfida si decide ai supplementari grazie alla doppietta di Sernicola per i padroni di casa.