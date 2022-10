Spal, De Rossi: "Motivazione extra per sfidare la Roma? No, pensiamo al Genoa" (VIDEO)

Daniele De Rossi torna nuovamente in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra la sua Spal e il Genoa. Una competizione che porta il nuovo allenatore dei biancazzurri a scavare nei ricordi: "La Coppa Italia mi fa venire in mente Roma-Triestina forse, se vogliamo parlare di un esordio. La mia prima partita, era una stagione in cui pensavo di fare qualche partita in più e sapevo che quella sarebbe stata motivo per il mister di far giocare quelli che avevano avuto meno spazio e invece andai in panchina anche lì. Entrai ed ero carichissimo, ai rigori segnai e il giorno dopo il mister mi fece i complimenti anche davanti ai 'vecchi'. Sono passati quasi 20 anni anche se me lo ricordo ancora..."

Se si passa il turno si andrà a giocare all'Olimpico con la Roma: una motivazione extra?

"La motivazione è andare a Marassi per giocare col Genoa. Non stiamo pianificando di vincere la Coppa Italia, sicuramente se dovessimo passare organizzeremo la partita di Roma per andare a vincerla"