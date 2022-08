Un turno in meno, prima dell'entrata in scena in Coppa Italia della Roma di Josè Mourinho: nella giornata di oggi il Genoa ha infatti battuto il Benevento per tre reti a due nel primo turno della competizione. Il cammino del Grifone prosegue contro la Spal di Roberto Venturato e la vincente dovrà vedersela proprio contro i giallorossi - sfida in programma l'11 o il 18 gennaio 2023 -.