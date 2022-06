Coppa Italia: possibile incrocio col Napoli ai quarti

Con la pubblicazione del tabellone della prossima Coppa Italia, è possibile ipotizzare gli incroci che avrà la Roma qualora avanzasse nel percorso. In virtù del sesto posto dell'ultimo campionato, la squadra di Mourinho potrebbe ritrovarsi di fronte al Napoli nei quarti di finale. Prima, invece, negli ottavi la Roma troverà chi uscirà fuori dalle sfide Empoli-SPAL e Genoa-Benevento. Gli ottavi della Coppa Italia sono in programma tra 10, 12, 17 e 19 gennaio. Quarti di finale, invece, tra 31 gennaio e 2 febbraio.

Poi semifinali, in doppio confronto, tra il 4 e 5 aprile per l’andata e il 25 e 26 aprile per il ritorno. Infine, la finale è in programma allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio.