Coppa Italia, Juventus-Inter 2-4 d.t.s.: un Perisic devastante regala il trofeo ai nerazzurri

Una finale di Coppa Italia spettacolare quella andata in scena allo Stadio Olimpico tra Juventus ed Inter. I nerazzurri passano in vantaggio grazie al gran gol di Barella e chiudono la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-1. All'inizio del secondo tempo gli uomini di Allegri si accendono e ribaltano il match in due minuti grazie alle reti di Alex Sandro e Vlahovic. L'Inter accusa il doppio colpo, ma riesce comunque a rialzarsi ed all'80' Calhanoglu trasforma il penalty del 2-2, mandando così le squadre ai supplementari. Al minuto 99 inizia lo show di Perisic: Valeri concede un altro rigore in favore dei nerazzurri, il croato si incarica della battuta e non sbaglia, portando i suoi sul 2-3. Tre giri di lancette dopo, il numero 14 calcia dal limite dell'area e spedisce un missile sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Perin. La finale termina così sul punteggio di 2-4 per l'Inter, che può festeggiare la vittoria della Coppa Italia, l'ottava della sua storia.