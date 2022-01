Roma-Lecce: out El Shaarawy

Stephan El Shaarawy out per Roma-Lecce: l'attaccante giallorosso non sarà neanche in panchina in occasione della partita di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale e in scena alle 21.00 all'Olimpico, nonostante ieri sia tornato ad allenarsi in gruppo. Stando alle informazioni del giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, il 'Faraone' non è ancora al meglio della condizione e non è stato convocato da Mourinho per precauzione. Sarà, dunque, da valutare in vista della sfida con l'Empoli di domenica in campionato.

