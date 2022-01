Roma-Lecce, il pres. Damiani: "Molto contento della squadra. L'espulsione di Gargiulo? Un po' fiscale l'arbitro..."

Dopo la partita di ieri sera che ha visto la Roma superare il Lecce rimontando lo 0-1 iniziale, parla il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: "Sono molto contento, la squadra mi è piaciuta nel primo tempo e ha ribadito il valore dei giocatori che hanno trovato poco spazio in campionato. Mi sono piaciuti Calabresi, Blin e Listkowski. L’espulsione di Gargiulo è nata da due ammonizioni ravvicinatissime, e almeno la prima mi è sembrata un po’ affrettata. Troppi cartellini per un arbitraggio forse un po’ fiscale del signor Volpi. Contano per noi le tante indicazioni importanti per la stagione. Ci sta un po’ di gestione da parte di Baroni, specialmente adesso che giocheremo in campionato due partite in quattro giorni. Pensiamo subito alla gara con la Cremonese".

(Nuovo Quotidiano di Puglia)