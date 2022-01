Roma-Lecce: i convocati di Baroni

Domani la Roma debutta in Coppa Italia. I giallorossi affronteranno il Lecce, ultima formazione di Serie B rimasta in corsa. Il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per domani. In 24 a disposizione: assente il neoacquisto Simic e gli indisponibili Paganini e Tuia. Recuperato Gallo, assente nell'allenamento di ieri.

Questo l'elenco dei convocati:

1. Bleve

3. Vera

5. Lucioni

8. Gargiulo

9. Coda

10. Di Mariano

11. Olivieri

14. Helgason

17. Gendrey

19. Listkowski

21. Gabriel

23. Björkengren

24. Faragó

25. Gallo

27. Strefezza

29. Blin

30. Barreca

31. Hasic

33. Calabresi

35. Samooja

37. Majer

42. Hjulmand

44. Dermaku

99. Rodriguez

(uslecce.it)