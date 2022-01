Marco Baroni, questa sera contro la Roma negli ottavi di Coppa Italia in scena alle 21.00 all'Olimpico, non potrà contare su Rodriguez. Come fa sapere il sito del Lecce, durante la seduta di rifinitura svolta questa mattina presso il Complesso Olimpico “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa il giocatore ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali.

(uslecce.it)

