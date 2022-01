Questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA il Lecce si è allenato in vista dell'impegno di Coppa Italia contro la Roma in programma giovedì alle 21.00 all'Olimpico. Primo allenamento con il gruppo per il nuovo acquisto, il difensore croato, Simic. Assenti i calciatori Paganini, Tuia e Gallo, quest’ultimo per disturbi intestinali.

Domani mattina è prevista la rifinitura al Via del Mare prima della partenza per la capitale.

(uslecce.it)

