Si erano segnalati cori antisemiti da parte dei tifosi della Lazio durante la gara con l'Udinese in Coppa Italia ma non vengono menzionati nel comunicato del Giudice Sportivo emanato in mattinata. L'unico giocatore fermato è Gargiulo del Lecce, espulso contro la Roma. Mentre tra i giallorossi vengono ratificate le prime sanzioni comminate a Felix, Abraham e Ibanez durante la sfida di ieri all'Olimpico.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE