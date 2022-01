FOTO - Roma-Lecce 3-1

La Roma non sbaglia e batte in rimonta 3-1 il Lecce nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi affronteranno l'Inter ai quarti. Gli ospiti avevano sbloccato il match grazie al colpo di testa dell'ex Calabresi, ma gli uomini di Mourinho hanno reagito e ribaltato la partita con le reti di Kumbulla, Abraham e Shomurodov. Gli scatti del match.