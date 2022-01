Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, la Roma è attesa giovedì sera all'Olimpico, alle 21.00, contro il Lecce nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A tre giorni dalla sfida il Lecce comunica "che a seguito dei test antigenici effettuati, un calciatore è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto positivo, che comunque non aveva preso parte alla trasferta di Lignano Sabbiadoro, è stato prontamente isolato".

(uslecce.it)

