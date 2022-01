"L'U.S. Lecce comunica che uno dei tre calciatori risultati positivi al Covid-19, si è sottoposto nella giornata di ieri a test molecolare di controllo le cui risultanze hanno dato esito negativo.", così il club salentino, che giovedì sfiderà la Roma all'Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia, ha reso noto in un comunicato l'esito la negativizzazione di uno dei 3 calciatori positivi in rosa.

(uslecce.it)

