Coppa Italia, Napoli-Fiorentina 2-5: Viola contro l'Atalanta nei quarti di finale

Grandissima impresa della Fiorentina, che batte 2-5 il Napoli e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. La Viola è passata in vantaggio al minuto 41 grazie a Vlahovic, ma tre minuti dopo Mertens ha ristabilito la parità. Nel recupero del primo tempo però la Fiorentina è rimasta in dieci a causa dell'espulsione di Dragowski ma, nonostante questo, il gol di Biraghi ha regalato agli ospiti un nuovo vantaggio. Nel finale gli azzurri sono rimasti in nove per i rossi rimediati da Lozano e Fabian Ruiz, ma all'ultimo respiro Petagna ha realizzato la rete del 2-2, mandando il match ai supplementari. In tre minuti però Venuti e Piatek hanno chiuso i conti, regalandosi la possibilità di giocarsi il prossimo turno di Coppa Italia contro l'Atalanta.