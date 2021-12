Lecce, Baroni: «Gli ottavi contro la Roma un premio». Calabresi: «Sarà bello tornare all'Olimpico»

"Non è stata una partita facile. Lo Spezia non si aspettava questa intensità, li abbiamo presi alti per togliergli le idee e giocare facile. Magari nel loro campionato è difficile che si giochi così, è stata la prestazione che ha portato la partita sui binari. Abbiamo avuto il controllo del gioco, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno interpretato bene la partita". Marco Baroni, allenatore del Lecce, si gode così il successo ai danni dello Spezia che regala ai salentini gli ottavi di finale di Coppa Italia.

A gennaio i salentini sfideranno la Roma. "Per invertire l'inerzia del pronostico serviva una prestazione così. Il fatto che ci sia stato il risultato è un premio per la società e i tifosi - ha dichiarato nella conferenza stampa postpartita. Andare a misurarsi con la Roma è bello, la prendiamo così ma mi interessava il gioco e la prestazione. Mi fa piacere sfidare la Roma, è un premio per la città e i tifosi, oltre che per società e ragazzi. Per noi sarà un test difficile e lo prendiamo come un premio. Noi in queste gare in cui abbiamo tutto da perdere abbiamo la possibilità di misurarci con grandi campioni e fa solo piacere".

Nel dopopartita ha parlato anche un prossimo ex del confronto tra Roma e Lecce: Arturo Calabresi, ex della Primavera giallorossa e ora al club pugliese, autore tra l'altro del secondo gol del match di oggi: "Se vai avanti prima o poi certe squadre le incontri - le sue parole - . Sarà bello tornare all’Olimpico"

(sportmediaset)