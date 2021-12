Coppa Italia, Verona-Empoli 3-4: la squadra di Andreazzoli agli ottavi contro l'Inter

Al "Bentegodi" l'Empoli si impone 4-3 sul Verona ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e accede agli ottavi dove affronterà l'Inter. Al 15' stappa la sfida La Mantia per il vantaggio della squadra di Andreazzoli, a cui risponde tre minuti dopo Cancellieri per il pareggio. Nella ripresa, dal 66' al 74', l'Empoli cala il poker con la doppietta di Mancuso (la prima rete dal dischetto) e il gol di Bajrami. Finale da brividi per l'Empoli che rischia la rimonta: la formazione di Tudor accorcia le distanze con Ilic e Ragusa, da segnalare l'espulsione di La Mantia nei minuti di recupero.

Agli ottavi la Roma sfiderà la vincente di Spezia-Lecce e in caso di passaggio ai quarti chi trionferà tra Inter ed Empoli.