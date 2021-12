Coppa Italia: Empoli e Cagliari avanzano agli ottavi

Proseguono i sedicesimi di Coppa Italia e c'è la prima sorpresa: finisce il cammino del Verona, passa agli ottavi l'Empoli. Nel match giocato oggi pomeriggio la formazione di Andreazzoli passa per 4-3 sull'Hellas. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra La Mantia (15') e Cancellieri (18'), il match si decide nella ripresa: doppietta di Mancuso (66' su rigore e 70') e gol di Bajrami per l'Empoli, nel finale il Verona accorcia con Ilic (86') e Ragusa (88'). Tutto facile invece per il Cagliari, che piega il Cittadella con un 3-1. A segno Deiola (16'), Ceter (40') e Gaston Pereiro (64'), nel finale gol della bandiera di Donnarumma (85'). Agli ottavi l'Empoli se la vedrà con l'Inter, mentre il Cagliari affronterà il Sassuolo.