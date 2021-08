Coppa Italia: stabilito il tabellone. Negli ottavi la Roma troverà una tra Spezia, Pordenone, Parma o Lecce

E' stato sorteggiato oggi il tabellone per la prossima Coppa Italia: la Roma, tra le 8 teste di serie in base alla classifica dell'ultimo campionato, entrerà in gioco a partire dagli ottavi di finale in programma mercoledì 12 gennaio (l'andata) e la settimana successiva per il ritorno. La formazione di Mourinho troverà una tra Spezia e Pordenone o Parma e Lecce, impegnate a partire dai trentaduesimi.

Guardando il tabellone, la Roma può trovare nei quarti l'Inter e in semifinale una tra Milan e Lazio, se le 'grandi' dovessero rispettare i pronostici nei turni intermedi. Dall'altra parte del tabellone, invece, Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta.

(legaseriea.it)

