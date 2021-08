Coppa Italia: la Roma affronterà la vincente tra Lecce e Spezia agli ottavi

Con la vittoria fatta registrare dal Lecce sul Parma - 1-3 con reti di Coda (2) e Tuia per i pugliesi e di Brunetta per i crociati - si restringe il quadro delle possibili avversarie della Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi, che entreranno in scena nella competizione a gennaio, affronteranno appunto la vincente tra Lecce e Spezia - venerdì il successo dei liguri, sempre per 1-3 sul Pordenone -.