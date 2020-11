Coppa Italia: la Roma negli ottavi affronterà lo Spezia all'Olimpico

È andato in scena, nella sede della Lega di Serie A, il sorteggio del campo per stabilire le sedi delle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma affronterà lo Spezia all'Olimpico, in gara unica, in programma il 13 o il 20 gennaio 2021 con orario da stabilire. La squadra di Italiano due giorni fa ha superato il Bologna nel quarto turno eliminatorio. La vincente di Roma-Spezia sfiderà ai quarti una tra Napoli ed Empoli.

Il quadro completo degli ottavi di finale:

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-Spal

Juventus-Genoa