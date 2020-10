Coppa Italia: la Roma affronterà la vincente tra Spezia e Bologna

Sarà una tra Spezia e Bologna il primo avversario della Roma nell'edizione 2020/2021 della Coppa Italia. Nella giornata di ieri la squadra di Mihajlovic ha rispettato il pronostico vincendo per 2-0 sulla Reggina. E' di oggi, invece, il successo dello Spezia in casa del Cittadella, reti di Verde - vecchia conoscenza romanista - e Benedetti. Quarto turno fissato per mercoledì 25 novembre, quando Paulo Fonseca scoprirà l'avversaria da affrontare agli ottavi, in programma a tra il 13 ed il 20 gennaio.