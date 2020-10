Prossima avversaria della Roma in campionato - match in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico -, oggi la Fiorentina di Iachini ha affrontato e battuto al "Franchi" il Padova nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia: a segno Venuti (10') e Callejon (32') per la Viola, Santini (55') per gli ospiti.

La Fiorentina affronterà l'Udinese nel prossimo turno.