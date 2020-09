Coppa Italia: sorteggiato il tabellone. Possibile quarto col Napoli all'Olimpico, Juve avversaria solo in caso di finale (FOTO)

E' stato sorteggiato oggi il tabellone della prossima Coppa Italia. Non c'è ancora l'avversaria della Roma, che entrerà in gioco negli ottavi previsti tra il 13 e il 20 gennaio, ma c'è già una bozza di mappa che porterà alla finale. La squadra di Fonseca, nell'ipotetico cammino, potrà vedersela col Napoli ai quarti (nel caso, in gara secca all'Olimpico), oltre alla Lazio, schierata nello stesso lato del tabellone.

Sull'altro versante, invece, la Juventus, che dunque potrà essere avversaria dei giallorossi solamente in finale.

(legaseriea.it)