Coppa Italia, Napoli in finale: 1-1 con l'Inter, Mertens risponde ad Eriksen

Secondo giorno di calcio giocato e arrivano i primi gol dell'era post Covid. Ieri lo 0-0 tra Juve e Milan, oggi Napoli ed Inter pareggiano per 1-1 ma a gioire sono gli azzurri, che si contenderanno la Coppa Italia con i bianconeri. L'undici di Gattuso stacca il pass per la finale grazie all'1-0 dell'andata. Apre le marcature Eriksen al 2', risponde al 41' Mertens. Il belga entra nella storia del Napoli: quello di oggi è il 122esimo gol tra campionato e coppe, superato il precedente primato di Marek Hamsik.