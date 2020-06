Coppa Italia, Juve in finale: 0-0 con il Milan, decide il gol di Ronaldo del match d'andata

Il calcio italiano riparte. Dopo oltre due mesi di lockdown per l'emergenza coronavirus, si torna a giocare e arriva il primo verdetto della Coppa Italia, antipasto della ripresa della Serie A prevista per la prossima settimana. La Juve è la prima finalista: in un'Allianz Stadium rigorosamente a porte chiuse i bianconeri pareggiano 0-0 con il Milan ma staccano il pass per via dell'1-1 dell'andata.

Il match è stato preceduto da un minuto di raccoglimento per le vittime del Coronavirus. Al 16' Cristiano Ronaldo, autore del gol qualificazione nel match d'andata, ha sprecato la chance per il vantaggio calciando sul palo un rigore, due minuti dopo il Milan è rimasto in 10 per l'espulsione di Rebic. La Juve conquista così la sua 19esima finale di Coppa Italia e si giocherà il trofeo contro la vincente del doppio confronto tra Napoli ed Inter.