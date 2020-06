Coppa Italia, il Napoli batte 4-2 la Juventus ai rigori e si aggiudica il trofeo: decisivi gli errori di Dybala e Danilo

È il Napoli ad aggiudicarsi il primo titolo post-Covid in Italia. In uno stadio Olimpico vuoto, senza tifosi per via delle misure restrittive anti-contagio, la squadra partenopea conquista la 6° Coppa Italia della sua storia dopo aver battuto questa sera la Juventus per 4-2 ai rigori. Il punteggio della partita è rimasto inchiodato sullo 0 a 0 per tutti i tempi regolamentari, costringendo entrambe le squadre a giocarsi il trofeo direttamente ai calci di rigore. Da sottolineare il palo colpito da Insigne al 24' su punizione e il salvataggio di Buffon sul colpo di testa di Maksimovic nel finale. Il match dunque si protrae oltre il 90' e si conclude con il risultato di 4-2 per gli azzurri. Decisiva la parata di Meret su Dybala e l'errore di Danilo che spara alto. In tal modo il tecnico del Napoli Rino Gattuso ora può aggiungere il suo primo trofeo della sua carriera da allenatore nella propria bacheca personale.