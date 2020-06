Coppa Italia a giugno: l'ultima partita Roma-Inter nel 2005

Riparte oggi il calcio italiano. Questa sera va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, domani sarà il turno di Napoli ed Inter. Dal prossimo weekend, invece, spazio alla Serie A. E come fa sapere il portale di statistiche, l'ultima partita di Coppa Italia giocata a giugno risale al 2005, 15 anni fa, con Inter e Roma in campo nella finale, tra andata e ritorno, della competizione. 2-0 per i nerazzurri nella gara d'andata disputata il 12 giugno, 1-0 sempre per l'Inter al ritorno del 15 giugno.





