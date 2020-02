Coppa Italia, Milan-Juventus 1-1: Ronaldo pareggia su rigore nei minuti finali

Dopo Inter-Napoli di ieri sera si conclude anche l'altra semifinale d'andata dell'edizione 2019/2020 della Coppa Italia. A 'San Siro' Milan e Juventus pareggiano per 1-1. Vantaggio rossonero siglato al 61'di gioco da Ante Rebic. Poi gli uomini di Pioli rimangono in dieci a causa del doppio giallo inferto da Valeri a Theo Hernandez al minuto 71. Un calcio di rigore concesso nei minuti finali per fallo di mano di Calabria regala alla Juve il pareggio, firmato Cristiano Ronaldo. Gara di ritorno prevista per il 4 marzo allo 'Stadium'.