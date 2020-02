Coppa Italia, Inter-Napoli 0-1: Ruiz regala la vittoria agli uomini di Gattuso

Triplice fischio nella prima semifinale d'andata in questa edizione della Coppa Italia. A 'San Siro' il Napoli vince sull'Inter per 0-1, mettendo una buona ipoteca sulla partecipazione alla finale. Il match rimane inchiodato sullo 0-0 per tutto il primo tempo, e si sblocca al 57' grazie ad un gol di Fabian Ruiz. Nel finale soffrono i partenopei che riescono però a conservare il vantaggio. Gara di ritorno fissata al 'San Paolo' per il 5 marzo. Domani, invece, l'altra semifinale d'andata: si affronteranno Milan e Juventus.