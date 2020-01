Trigoria: domani niente conferenza stampa per Fonseca. Il tecnico rilascerà interviste a Roma Tv e alla Rai

Domani è già giorno di vigilia per la Roma che giovedì sera, alle ore 21.15, allo stadio Tardini, affronterà il Parma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Diversamente da quanto accade di consueto il giorno prima di una gara ufficiale, il tecnico Paulo Fonseca non incontrerà i giornalisti in conferenza stampa, ma rilascerà un'intervista a Roma Tv e alla Rai.